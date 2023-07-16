今年碧潭地景藝術展出三麗鷗家族明星，包括「Hello Kitty」、「布丁狗」、「大耳狗喜拿」、「美樂蒂」以及「蛋黃哥」等5個超人氣角色，並以寫生為主題，上月16日點燈開展，但最受矚目的13米「Hello Kitty」已二度暫停展出。對此，新北市觀旅局表示，受泰利颱風生成影響，今天風勢較大，「Hello Kitty」左右搖擺易倒下，所以暫停展出。

上月27日，現場巡邏的外站人員發現「Hello Kitty」寫生筆的筆頭，有小面積磨損，貓體本身雖正常，但已立即請廠商撤下進行維修，上月29日恢復展演，未料觀旅局今又在臉書「新北旅客」粉絲團公告，因風勢較大，「Hello Kitty」暫停展出，復出訊息會再公告，其他三麗鷗家族明星正常展出。

觀旅局解釋，展出的「Hello Kitty」高13米，受風面積大，加上今天風勢大，所以搖晃嚴重，為安全起見，先暫停展出，後續檢視環境無問題後即會恢復展出。其他三麗鷗家族明星因高7到8米，不受風勢影響，因此正常展出，強調現場會有人員不定時巡視，隨時注意氣候和裝置。