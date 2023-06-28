不只芒果，馬辣再端出「黑葉荔枝」，標榜渾圓飽滿、香甜濃郁。（馬辣集團提供／朱世凱台北傳真）

迎接暑假到來，馬辣還有對中號碼或持證可享的優惠方案，享有隱藏版菜單「XXL東石大蛤」吃到飽。（馬辣集團提供／朱世凱台北傳真）

台灣夏季水果豐富，火鍋品牌馬辣先前才推出草莓季、土芒果季、玉荷包季快閃吃到飽，今再拉開夏季盛事「愛文芒果季」序曲，更首度加碼端出「黑葉荔枝」，同時迎接暑假來臨，7月1日至7月31日止，含2成人以上同行，只要其一代表持有身分證／健保卡號含「0.2.7」任二碼，全桌均可享有隱藏版菜單「XXL東石大蛤」吃到飽。

馬辣今年選用的愛文芒果是由屏東枋寮及台南玉里兩地，每天產地新鮮直送，色澤鮮豔、汁水飽滿，顆顆洗淨後去芯、切塊處理，方便民眾剝開即食，黑葉荔枝則是選用台中霧峰產區，果肉顆顆肥厚Q彈、豐潤多汁、富具香氣，色如半透的凝脂、甜度甚高，深受大眾喜愛。即日起至馬辣全台共8間門市即可享有，快閃限定3至4週供民眾無限量吃到飽，今年為首度雙料一同上架，菜單升級不加價。 此外，為迎接暑假到來，還有對中號碼或持證可享的優惠方案，2023／7／1~7／31日止，含2成人以上同行，只要其一代表持有身分證／健保卡號含「0.2.7」任二碼(可重複，例如00、77)或出示學生證，只要提前至少一日預訂位置並主動告知參加「七月升級活動」用餐前主動出示相關證件予服務人員確認，一人符合資格，全桌都可享有隱藏版菜單「XXL東石大蛤」吃到飽；又或者當月壽星只要提前訂位，持證則可享「九孔鮑魚」吃到飽。