咖啡因工作室郭姓編劇，與怡佳娛樂經紀公司簽約撰寫《門當互懟愛上你》，雙方約定每集6萬3000元，且逐集審核並支付，但怡佳僅支付了前21集的費用，再基於雙方情誼多給20萬，剩下48集以母公司修改劇本為由，並未支付，郭起訴請求給付報酬，士林地院審結，認為修改劇本，限定於小幅度修改，並非修改集數，判決怡佳娛樂應給付郭150萬餘元。

偶像劇《門當互懟愛上你》是由大元（林艾璇）、楊子儀、連晨翔、檢場、樊光耀、況明潔等知名演員共同主演。自2022年8月29日首播，週一至週五晚間8點到9點在三立都會台、華視播出。

郭姓編劇主張，去年1月委託他與劉姓編劇統籌電視劇，每集劇本經由怡佳娛樂審核通過，便可以請款，但拍到21集以後，怡佳娛樂就以未實際拍攝、預算不足等，拒絕支付，郭姓編劇拿出合約提告請求給付報酬。

怡佳主張，劇本經過公司審核後，編劇仍要依照指示修改，不論定稿幾次，都只能算1集，而被告完成的集數只有1至21集，

判決指出，郭姓編劇與怡佳約定以逐集審核方式，考量劇本有一連貫性，像是作品的基調、人物性格、劇情走向等，都在撰寫前面集數時即已決定，郭因而逐集撰寫，若兩造對於劇情有歧見，應該在審核通過前即時告知編劇，避免編劇投注過多心力，撰寫不符合製作方需求的劇本，並非毫無限制的修改，怡佳應扣除20萬後，給付剩餘27集的費用共150多萬。