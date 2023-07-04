日本計畫在今年夏天排放福島核污水，引發一海之隔的南韓社會恐慌，民眾爭相搶購海鹽等海產品。而南韓政府為了安定民心，6月中啟動了「國民安心」計畫，成立部門加強對水產的輻射檢測，執政黨議員日前視察海鮮市場時更親自舀起魚池水飲用，試圖證明核污水無害，卻引來黨內外人士批評作秀，有失專業。

根據SBS News昨（3）日報導，南韓執政黨「國民力量黨」為了平撫民眾對核污水的疑慮、促進海鮮消費，多位議員於30日集體參觀首爾海鮮市場。眾人走到一個魚攤時，其中一位議員金英善竟直接從魚池中舀起水喝了幾口，並鼓勵同行的議員跟著試喝。

갑자기 수산시장 수조의 물을 떠마시는 국민의힘 국회의원들입니다. 핵 오염수와 수조의 물이 무슨 상관이 있나요. 시트콤이 따로 없습니다. pic.twitter.com/8Q848kqczm — 박영훈 (@pyh0310) June 30, 2023

金英善解釋說，魚池中的海水為2011年福島發生核災時流入大海，進入南韓海域，其中的核輻射含量「比日本即將排放的要濃得多」。既然這些海水能用來養魚，代表日本的排放水也是沒問題的。

不過金英善的行為卻遭到同黨人士和在野黨批評，有人質疑這樣的舉動毫無意義、只是作秀；也有人認為，澄清關於福島核污水的迷思很重要，但應該採取「民眾可以理解的方式」。

根據《Japan Today》1日報導，受到民眾搶購影響，南韓近期食鹽價格水漲船高，6月價格較前兩個月上漲了27%。據蓋洛普民調顯示，近8成韓國成年人擔憂核污水排海。

福島核廢水將排放入海，南韓出現囤鹽潮，各地超市食鹽供不應求。圖為首爾某處超市貨架。（圖／中央社）

2011年日本發生311大地震後，福島核電廠發生核外洩，為了冷卻熔融的核燃料，大量注入海水，每天因此產生約100噸污染水，日積月累達到儲放上限。政府在2021年4月宣布排水計畫，強調這些廢水經過海水稀釋，含氚（tritium，一種氫放射性同位素）量為WHO提出國際標準的1/7。聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西預定4日訪日，針對核污水排海進行全面調查，日方則將在評估調查內容後，再決定排放日期。