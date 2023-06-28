台新銀行公益慈善基金會第二度攜手時報金犢獎，透過公益活動「您的一票，決定愛的力量」的創作主題，以「行動吧！散播愛，就是現在」為主軸，設立「主視覺設計獎」，收到來自全球華人學子的2144件作品，包括大陸1131件、台灣1013件，計有337件作品晉級最後的複審、決審。

台新公益慈善基金會執行長郝名媛表示，今年再度與時報金犢獎合作，邀請全球年輕學子們發揮天馬行空的創意與他們的自我意識，以作品傳遞愛心與激發行善的動力。獲獎作品將在金犢獎頒獎典禮及「您的一票，決定愛的力量」活動典禮現場展覽，並會在台新公益慈善基金會的平台中多元廣泛運用。

郝名媛說明：「去年以『認真永續』為議題，同學較難發揮。今年則以『行動吧！散播愛，就是現在』，收件頗豐。」

去年全球有168個系所參與，共有756件作品報名；今年計有2144件作品參賽，比去年多了近3倍；其中，台灣有41所學校的個人或團隊參與，又以中國文化大學、復興高級商工職業學校及國立臺中科技大學的報名件數最多；至於最後獎落誰家，將在頒奬典禮上揭曉。

台新銀行公益慈善基金會「您的一票，決定愛的力量」主視覺設計獎，計有337件作品入圍複審，評審團一一檢視並充分討論。(圖／時報金犢獎提供)

2023時報金犢獎頒獎典禮，7月2日下午2點於新北市政府3樓多功能集會堂舉行，屆時將公布年度金犢獎、銀犢獎及銅犢獎得主，以及各獎項的台灣優勝者。詳情請上時報金犢獎官網。