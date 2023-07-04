應用社群溝通是現代人生活日常，今年Signify台灣昕諾飛公司與時報金犢獎聯手，首次設立社群平台創意奬，邀全球華人學子發揮想像力，針對昕諾飛的照明設備，創作社群平台使用的產品廣告，計有583作品報名角逐，90件作品入圍，優勝名單在7月2日金犢獎頒獎典禮上揭曉。

今年首創的「Signify社群平台創意奬」，要求同學們以blog、YouTube、Facebook、Twitter、Google+、Line、Instagram、Podcast、Clubhouse、微博、微信、TiKToK、抖音等社群為載體，以「傳達飛利浦LED產品特色與利益，提升消費者對品牌好感度，將護眼、舒適光源產品日常化」為目的主題，進行創意製作。

擔任複審、決審評審的Signify台灣昕諾飛行銷總監陳菀儒不諱言，今年的命題與金犢獎的各類主題截然不同，挑戰性極大。參賽學生需具備的條件，包括非常熟悉社群運用，也願意公開自己的社群傳播作品。

Signify台灣昕諾飛行銷總監陳菀儒認為參與比賽的作品，效果都不錯。(圖／時報金犢獎提供)

看完所有入圍學生的作品後，陳菀儒開心表示，作品形式不論是影片、圖片或是單純的文案、廣播聲音類，完成度非常的高，學生們秉持開放心態，做一些新的嘗試，效果都蠻不錯的。

令陳菀儒印象最深的是有同學藉由日本浮世繪的創作型態，以一種與現在常見廣告不同的模式，與消費者進行溝通，讓大家看到燈具在不同場域的應用場景，以及檯燈的耐久度。

擔任該獎項評審組組長的英賽集團董事長兼首席顧問曾百川，也認為這件作品以日本古代宮廷婦女的生活樣貌，表現人們在生活中是有一些可以享受的事情，創意突出。除此之外，他也看到不少具傑出創意的作品，對策略的洞察力、創意執行，表現得非常好。

英賽集團董事長曾百川期許學生們創作時要有更多勇氣。(圖／時報金犢獎提供)

讚賞好作品之外，曾百川也有遺憾，認為大部分參賽作品的創意表現平平：「金犢獎強調的是『初生之犢不怕虎』的精神，做創意是要需要勇氣的，只是大部分作品呈現的勇氣不足，缺乏令人驚豔的元素。」他鼓勵並建議年輕學子未來要踴躍參與金犢獎：「這些嘗試的經歷會為同學們帶來自信，有了自信，畢業之後，就會有勇氣創業！」

2023時報金犢獎頒獎典禮，7月2日下午2點於新北市政府3樓多功能集會堂舉行，公布年度金犢獎、銀犢獎及銅犢獎得主，以及各獎項的台灣優勝者。詳情請上時報金犢獎官網。