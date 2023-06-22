台灣的水果舉世聞名，四季都有特色水果滿足民眾的口腹之慾。夏至剛過，正值玉荷包產季，義大皇家酒店以在地時令水果入菜，推出「玉荷包椰肉燉西施骨」、「愛文芒果炒美國極品牛」、等夏季限定菜色，清爽開胃。業者同步祭出包廂優惠，消費滿15000元，即享新鮮果汁暢飲和海尼根6瓶；滿30000元贈12瓶，可累贈以此類推，活動從7月1日起至9月30日止。

高雄大樹區是全台最大的玉荷包產區，也盛產鳳梨等水果，同樣位於大樹區內的義大皇家酒店皇樓中餐廳，曾任職米其林一星餐廳的主廚林凱帶領其團隊，特選當令水果為主角，呈現多道夏季限定料理。

今年玉荷包受天氣炎熱加上雨水不足影響，導致產量銳減價格上漲，成熟果粒相較往年小，因此果肉嚐起來更甜，非常適合入菜。皇樓中餐廳主廚團隊選用在地玉荷包，推出創意燉湯「玉荷包椰肉燉西施骨」，用料不手軟，每碗放入整顆香甜多汁的玉荷包，加入新鮮椰子水燉煮，湯底的西施骨燉煮到入口即化；而熬煮後的湯頭，濃郁的玉荷包清甜味配上新鮮椰肉，清爽解膩。星級主廚的功夫燉湯148元即可品嚐，頗為超值。同樣也是水果入菜的還有「黃金青檸蝦球」，將肉質彈牙的草蝦炸至金黃酥脆，不僅帶有清爽蔬果香氣，還有海味鮮甜，接著灑上鳳梨丁、奇異果丁以及南瓜丁裝飾，最後拌入檸檬特調醬汁，色香味俱全。

「西紅柿蛋高麗菜包」外皮微微焦香，蔬果內餡清甜，素食者也可吃。（義大皇家酒店提供）

另一道「西紅柿蛋高麗菜包」採用新鮮番茄和高麗菜拌炒成內餡，接著包入餅皮，煎至金黃酥脆，第一口咬下先是外皮微微焦香，第二口全是蔬果清甜，素食者也可享用。最後則是「愛文芒果炒美國極品牛」，選用台灣在地愛文芒果，多汁且甜度高，料理過程需隨時控制水分，主廚先將芒果大火快炒鎖住汁液，接著放入極品牛肉拌炒，最後淋上主廚特調糖醋醬汁炒至收乾，熱騰騰香氣撲鼻而來，呈現酸甜口感，越吃越開胃。飯後來碗「楊枝甘露」甜湯，選用台灣當地食材愛文芒果，加入柚子調味，再以自製冰淇淋點綴，清涼爽口。

「愛文芒果炒美國極品牛」香氣十足，酸甜口感越吃越開胃。（義大皇家酒店提供）

港式經典功夫菜「瑤柱鮑絲桂花翅」經過主廚改良，把魚翅包入生菜，吃起來更清爽。（義大皇家酒店提供）

皇樓中餐廳不僅有水果入菜，還有改良港式經典功夫菜的創意「瑤柱鮑絲桂花翅」，主廚加入干貝以及鮑魚等頂級食材增加鮮甜味；最特別的是把蛋炒成像米粒大小，金黃色蛋粒像是桂花瓣，接著加入魚翅拌炒，若動作太大會使魚翅斷裂，極度考驗廚藝。此外，主廚發揮創意發想，捨棄傳統吃法，把魚翅包入生菜，吃起來更加清爽。「涼拌藤椒香妃鮑」酸辣香甜的滋味，清爽餐點炎熱夏日吃來更開胃。夏季新菜單供應至8月31日止。