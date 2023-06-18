宇宙人在夏季巡迴演唱會台北首場邀請比杰（前左）和Majin（前右）演出。（相信音樂提供）

宇宙人在台北首場演唱會邀請比杰和Majin演出。（相信音樂提供）

宇宙人在台北首場演唱會帶來精彩演出。（相信音樂提供）

宇宙人今年二度入圍金曲獎最佳樂團獎，得獎呼聲高，3人昨（17日）晚上在台北Zepp New Taipei舉辦《2023 夏季巡迴演唱會》，加上今（18日）還有一場，一連2天吸引4000位觀眾嗨爆場館。首場嘉賓邀請在《大嘻哈時代2》表現亮眼的比杰和Majin合作，好玩的是，粉絲紛紛拿出演唱會周邊水槍朝宇宙人射水消暑，意外上演另類濕身秀，小玉笑道：「唱到一半發現怎麼濕濕的，想說我口水有這麼大嘛，覺得那個水珠不單純！」歌迷直呼遇水則發，希望宇宙人順利擒下金曲獎。

宇宙人昨（17日）帶來25首經典歌曲，嘉賓比杰、Majin除了帶來曾在節目上演出的〈藍色的你〉外，也為了演唱會改編洗腦曲〈Bon Bon Bon Bon〉，有著「肌肉棒子」人設的比杰，一上台就舉著手臂大秀肌肉，在一旁小玉也跟著比起肌肉，讓全場笑翻。

宇宙人這次在Zepp New Taipei開唱，其實是圓滿了2年前因疫情延期又取消的演出，阿奎對歌迷喊話：「當時為了演出準備了好多東西，卻都沒辦法交到你們手上，這次要變本加厲把他討回來的感覺！」而方Q則開玩笑：「你們知道我為何一定要回到這裡演出嗎？因為這邊的後台廁所是用免治馬桶！」

宇宙人接下來將在7月14日、8月6日前往台中Legacy和高雄Backstage Live開唱，他們入圍金曲獎的專輯《理想狀態》限定版雙黑膠也在巡演當天開放預購，方便歌迷搶購珍藏。