國民黨今年6月接獲一起性騷案檢舉，國民黨21日公布性騷擾申訴處理情形，其中一案已約詢雙方，且將調查結果及處置方式做成報告，「本案雙方都同意，可以到此為止，並願意簽字認同結案」。不過，該案申訴人學長楊律師臉書昨踢爆，申訴人根本沒有簽名，國民黨是「超完美吃案」，立法委員邱顯智在臉書表示，百年老店的吃案技術真的很特別。

楊律師表示，當事人是他認識多年的學弟，而嫌疑人則是國民黨立法委員鄭正鈐。當事人現職是記者，只要公開貼文或向媒體同業爆料就能輕易讓犯人受到輿論及政治的制裁，但因為他是法律系畢業的，他決定走正規程序，於6月4日向國民黨提起性騷擾申訴，國民黨也真的開始調查，也派人和雙方訪談。

楊律師表示，打從心裡佩服國民黨這系列操作。首先，國民黨先在「事件說明」塞了一句「雙方…也都認為，本案可以告一段落」，這是一句很有解釋空間的話，然後國民黨就可以斷章取義認為學弟已經「撤回申訴」或「同意不再申訴」或「同意簽結」。但若對照國民黨和學弟的line對話可以得知學弟根本沒有上述意思，且學弟也從未在上述「事件說明」簽名，國民黨為了避免學弟跳出來澄清或再申訴，所以國民黨故意不將調查結果通知學弟。

對此，邱顯智在臉書表示，百年老店的吃案技術真的很特別。邱也向國民黨喊話，案子是拿來查的，不是拿來吃的。呼籲國民黨、與當事人鄭正鈐應該出來說清楚，公布調查結果，還給當事人一個公道。

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