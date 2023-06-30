本名陳宣裕的藝人NONO遭網紅「小紅老師」指控多次性侵、騷擾她及多名年輕女子，估計有20女受害，小紅老師不滿NONO至今都不承認、不道歉，決定30日下午到台北地檢署正式提告NONO。對此，台北地檢署表示，會依法偵辦。據悉，北檢最快下周一就會簽分「他字案」偵辦，把NONO列為被告，並指派婦幼保護專組檢察官調查。

據了解，由於目前NONO被指控性侵、性騷案件發生過程與時間尚未明朗，屬於「案由」、「案情」均不明狀況，因此北檢暫時先將案件分為「他字案」，NONO則列為「他字案」被告。

因北檢目前正值月底檢察官結案期間，本周暫停分案，因此全案擬在下周一完成分案程序，將指派婦幼保護專組檢察官偵辦NONO案。北檢表示，偵辦過程會妥適保護被害人權益，包括減少重複訊問被害人，做好詰問時的保護措施，避免被害人在司法偵審過程遭受到二度傷害。

台灣近來「＃MeToo」風潮延燒，1名女模本月19日在網路爆料，曾遭NONO在車上強吻，NONO澄清「沒有印象」後，網紅小紅老師21日舉行記者會，進一步說明自己遭NONO伸魔爪的經過，也爆料其他女性受害過程，估計有20名女性受害。

網紅小紅老師29日再於臉書發文，不滿NONO至今都「不承認、不道歉」的態度，痛批NONO「截至目前的加害者，就屬你最可恥」，並表示將於30日下午1時到台北地檢正式提告NONO，讓一切進入司法程序。

由於北檢先前曾表示，若被害人出面提告或告發，會依法偵辦。因此北檢在受理小紅老師提告後，會正式分案偵辦此案，把NONO(陳宣裕)列為被告，NONO陳宣裕將是繼大陸民運人士王丹、名嘴朱學恒之後，第3位因台灣「＃MeToo」風潮，遭北檢分案偵辦的「性犯罪被告」。

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