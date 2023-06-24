知名網路節目「木曜4超玩」23日晚上發布「下班去吃飯」系列新影片，與星宇航空董事長「Ｋ董」張國煒一同飛到馬來西亞檳城，由Ｋ董帶逛當地景點與美食；令人意外的是，Ｋ董與邰智源等主持群互動逗趣自然，不時說出「我又會被酸了啦」、「我不是企業家，是做工的」，甚至還喊出「我人生過的很辛苦」，自嘲若非為了理想，幹麻花錢成立星宇航空：我拿這180億生利息，要你們這些人服侍我，不是很好嗎？影片至今已有30多萬人次觀看。

「下班」系列是木曜4相關節目之一，通常由主持人小邰（邰智源）邀知名人物、多半是藝人或網紅，帶吃美食餐廳。昨日特別企劃是「跟著Ｋ董去旅行」，由張國煒親自帶眾人搭星宇航空到檳城玩；小邰也不諱言說，會有此行就是因「星宇開了檳城航線」，Ｋ董則直白說，檳城雖非客源最多但有其特色，值得開發，而公司經營當然是競爭對手愈少愈好，「我們細漢的就要找地方去嘛」，「心事誰人知」。

當Ｋ董帶大家吃檳城第一餐─「藍屋」時，小邰說非常謝謝董事長帶我們到這家餐廳，Ｋ董秒回「我有說我要請嗎」，讓小邰趕緊說，是感謝董事長邀我們來，但等下誰付錢「還不知道」；該餐廳是由Ｋ董好友、檳城議長劉子健選的，劉也同場共餐，小邰一聽菜式是中西合併時嘆「肉骨茶沒有了？」，K董馬上坐勢起身說「安捏來走」，十分搞笑。

影片中Ｋ董全無董座包袱，當小邰說必須好好介紹檳城「我們責任重大」時，Ｋ董馬上說「是你責任重大，我是來陪襯的」，讓小邰傻眼「這航線你開的耶，直飛啊」，Ｋ董才說「要對議長有交待啦」，還說大家也要對觀眾有交待：好吃就說好吃，不好吃就說不好吃！最後大家都說好吃。

Ｋ董也難得談起創立星宇航空的初心。他透露，自己做航空業那麼久、也有興趣，但其實也是因緣際會，當時復興航空狀況不好，政府有關單位就有問他願不願意接手復興，但他認為復興的財務面問題複雜，「不如直接成立一家新的比較快」，政府也樂觀其成，最後就成立星宇。「也想說為台灣做一些事情啦」張國煒也提到，他的父親、長榮集團創辦人張榮發也是本土企業家、很愛台灣，跟台塑集團創辦人王永慶一個在航運業、一個在石化業，當時台灣最大的代表人物就是他們，對台灣也非常有感情。張國煒坦言，既然在老東家沒辦法發揮，政府也願意幫忙，「那就再弄一家吧，把質感整個提升上去，帶動一些標準，有競爭才會互相觀摩、進步，「我當然很希望另外兩家做得比我更好，因為我的競爭帶動他們，非得弄得比我更好，這也是對我們整個台灣人很好的事情」。

K董更真情流露說，「我日子可以過得很好啊，我幹嘛忍氣吞聲的被人家這樣搞，我花180億搞這家公司，放在銀行生利息、請人來服侍我，不是我去服侍人家，我何必自己在那邊，還要被這樣罵、被講一些543的」。最後K董開玩笑說，「你想錄的應該都錄到了啦」。他也自爆對星宇航空很多細節設計都很要求、計較，「沒辦法，我是處女座Ａ型」、「我的人生過的很辛苦」。