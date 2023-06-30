記憶體產業面臨供過於求，使半導體業者第一季營收排名出現變化，根據市調機構Omida數據，原排第一名的三星被英特爾擠到第二名，SK海力士更一舉掉出前10名，反觀無晶圓廠3家業者高通、博通、超微名次都提前。

Omida數據顯示，三星第一季半導體營收年減55.7%至89.29億美元，從半導體營收冠軍落居第二名，英特爾營收雖然年減37.5%至111.49億美元，但已超越三星奪得第一名。

三星去年一直是半導體營收冠軍，但從去年第三季迄今，三星已經連三季不敵英特爾，主因在於記憶體比整體半導體市場更不景氣。除了三星外，記憶體三雄SK海力士、美光也雙雙跌出前十名。

反觀無晶圓廠表現突出，高通第一季營收年減16.8%至79.42億美元，但排名從去年同期的第四上升到第三名，博通營收年增5.7%至66.65億美元，排名從第七升到第四名，超微營收年減15.3%至52.99 億美元，名次從第八爬升到第五名。

2023年第一季半導體業者營收排名如下：

英特爾、三星、高通、博通、超微、輝達、英飛凌、蘋果、德儀、意法半導體。