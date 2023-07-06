半導體產業面臨供過於求危機，記憶體晶片更是淪為重災區，使南韓大廠三星遭受重擊，根據《路透》報導，三星截至6月底的單季獲利恐暴跌96％，創下14年以來任何一季的最低水準。

報導引述路孚特（Refinitiv）27名分析師的數據指出，三星這家全球最大記憶體晶片、智慧手機和電視製造商，預估4月到6月單季的營業利潤可能降至5550億韓元（折合約新台幣145億元）。

報導示警，三星可能創下2008年第4季度以來的最低利潤，當時三星的營運虧損約達7400億韓元（折合約新台幣193億元）。相比之下，三星去年4月至6月的營業利潤為14.1兆韓元（折合約新台幣3675億），落差十分驚人，主因受到記憶體晶片價格下跌，以及庫存價值大幅削減衝擊，三星過去最賺錢的晶片部門恐季度虧損約3兆至4兆韓元。

根據TrendForce數據，廣泛用於智慧手機、個人電腦和伺服器的DRAM價格，將在本季持續下滑，預估下跌約13至18％，原因是買家不再購買新晶片並耗盡庫存。

分析師表示，三星和其他記憶體晶片業者同步削減供應，記憶體晶片價格跌幅相比前幾季已放緩，預計將在第三季左右觸底，但大幅度的復甦可能要等到2024年。