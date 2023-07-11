分析師認為，市場在日經連續下跌這麼多天之後，買進跌深的股票。同時，也在激勵股價上漲的新題材，像是即將進入的財報周。不過，若依照以往經驗，日股每年夏季或將會走低。

個股中，晶片測試製造設備製造商愛德萬測試漲3.57%，晶片生產設備製造業者東京威力科創也漲0.6%。有消息傳出，日本將提供矽晶圓主要生產商Sumco高達750億日圓，約5.3億美元補助金，故股價一度飆升5.69%。

Socionext在大股東Panasonic與DBJ（日本發展銀行）日前脫手全部持股後，股價就一直表現疲弱，一度大跌約5%。不過，這家晶片新創公司的股價，從今年迄今已飆漲1.6倍左右。

另外，三菱汽車大漲4.11%，是日經指數漲幅較大。至於豐田汽車跌1.7%，本田也跌0.55%，故日本汽車類股表現孱弱一度下跌1.02%，是東京證券交易所內33個產業分類指數中，表現較差的。