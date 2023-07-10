黃子佼上個月捲入性騷擾，貼出自拍影片道歉後，點名大小S、吳宗憲、曾國城等大咖，甚至情緒不穩送醫，黃子佼好男人形象全毀，原本工作滿檔的他，活動、代言通通喊卡，現在他已關閉臉書、持續神隱，不過黃子佼創立的拍賣社團「good choice 拍賣場」，今天則無預警更新了。

黃子佼多年前在臉書創立的拍賣社團「good choice 拍賣場」，以義賣的方式，為物件找下一個主人，根據《三立新聞網》報導，這個二手社團已沉寂2個月沒有更新，不過社團小編今（10日）卻無預警PO文：「特此詢問各位，是否同意讓小編及社團持續運行，而拍賣部分收入也持續作公益捐款」。

如果社團持續進行，商品PO文仍會賣有關黃子佼斷捨離的商品，「因為發生了這事情，難免造成觀感不佳」，除了詢問社團成員意見，小編還道歉：「在此還是代表黃子佼跟各位說聲抱歉sorry，謝謝你們長期以來的愛護與支持」，並表示如果反對意見太多，就會繼續無限期暫停。

黃子佼現在持續神隱，臉書已停止更新，過去po文全都被刪除，他活動、代言通通喊卡，主持部分，他以個人身體因素請辭《未來少女》，由王子（邱勝翊）成為固定導師，《大老闆聯盟》則改由王仁甫當代理主持人。

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