肖戰劇中仙氣飄飄。（iQIYI愛奇藝提供）

肖戰飾演的時影與朱顏戀情備受矚目。（iQIYI愛奇藝提供）

肖戰、任敏主演的浪漫仙俠大戲《玉骨遙》正在iQIYI播出，一場肖戰與王子奇的對手打戲，行雲流水的出招動作和唯美的特效對戰畫面，引起網友紛紛朝聖並讚「是我看過最特別的古裝劇」、「肖戰是怎麼做到打得有力道又仙氣飄飄的？」、「演技跟特技都炸裂太過癮」，直誇是「古裝新高度」。

肖戰在接受媒體〈入戲〉專訪時坦言，接到時影一角時就決定「千萬不要把他演成面癱」，他很怕演清冷人設，因為通常這樣高冷型的人，都不太會有情緒，很容易沒有表情；肖戰也透露每次拍攝新角色的想法就是「如果我能讓觀眾忘了以前演的角色，我就成功了。」

《玉骨遙》最吸引肖戰的部分便是兩位主角的「不信命」，一切都可以靠自己的努力去改變，即便時影一開始就知道朱顏是命劫之人，他還是選擇面對、改變命運，做很多以前不可能涉足的事，他也認為時影是個完美的人，唯一打碎這個完美的就只有朱顏（任敏 飾）。他對自己選擇的角色和劇本非常有信心，堅定地說：「不要後悔，全力以赴做就好了。」

不僅男女主角時影、朱顏的戀情發展備受關注，連兩位女配角白雪鷺（王楚然 飾）、白雪鶯（盧昱曉 飾）和兩位男配角青罡（王子奇 飾）、時雨（葉盛佳 飾）也備受矚目。網友嗑起王楚然貌美心機郡主，與王子奇剛正不阿的將這對青梅竹馬CP，以及飾演王楚然妹妹的盧昱曉，詮釋又傻又靈動的雪鶯郡主，一個甜笑就讓網友直呼「融化」、「可愛的超過了」，與葉盛佳飾演的傻世子時雨組成純愛的一對也讓網友笑說「嗑糖嗑到長螞蟻」。