總統府7日公布總統令，政務委員黃致達請辭獲准；他任內負責督導的公平會、主計總處、人士中鞥總處及國發會管考業務，將改由其他政委協助。據悉，黃是因個人因素請辭，此後是否會再補人，尚未有定論。

黃致達是前行政院長蘇貞昌重要幕僚，2019年即入閣擔任政委輔佐蘇貞昌，即便蘇今年1月卸任後，黃致達仍獲現任閣揆陳建仁留任，持續留在內閣團隊協助政務。

先前政委李永得因轉任中央社董事長請辭後，如今黃致達請辭獲准，當前行政院僅剩7名政務委員，分別是龔明鑫、林萬億、羅秉成、張景森、吳澤成、吳政忠、鄧振中。