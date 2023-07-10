黃致達因個人因素 請辭政委獲准 21:572023/07/10 中時 黃婉婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院政務委員黃致達。（中時資料照片，劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府7日公布總統令，政務委員黃致達請辭獲准；他任內負責督導的公平會、主計總處、人士中鞥總處及國發會管考業務，將改由其他政委協助。據悉，黃是因個人因素請辭，此後是否會再補人，尚未有定論。 黃致達是前行政院長蘇貞昌重要幕僚，2019年即入閣擔任政委輔佐蘇貞昌，即便蘇今年1月卸任後，黃致達仍獲現任閣揆陳建仁留任，持續留在內閣團隊協助政務。 先前政委李永得因轉任中央社董事長請辭後，如今黃致達請辭獲准，當前行政院僅剩7名政務委員，分別是龔明鑫、林萬億、羅秉成、張景森、吳澤成、吳政忠、鄧振中。 #黃致達 #個人因素 #請辭 #政委 #獲准 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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