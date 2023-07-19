世界羽聯BWF超級500系列韓國羽球公開賽，19日台灣選手最後出賽的一哥周天成，於男單首輪迎戰馬來西亞選手詹俊為，世界排名第7的周天成21比13、21比11直落二擊退世界排名第45的詹俊為，前進16強。

首局前半局詹俊為透過連得6分取得8比4領先，不過韌性十足的周天成又將比數扳平，並在下半局逐漸擴大分差，在被對手追到16比13剩3分差時，周天成連下5分鎖定第1局。

第2局周天成曾讓出領先，但也很快將戰局拉回對自己有利的局面，以11比7、4分領先進入技術暫停，下半局周天成出現一些攻擊掛網失誤，不過都還是能維持領先，在13比10後拚出連得7分高潮，取得20比10、擁有10個賽末點，雖被對手化解1個，周天成仍穩穩贏得雙方對壘2連勝。

第2輪周天成將對上丹麥選手安東森（Anders Antonsen），兩人之前交手過10次，周天成擁有7勝3敗對戰優勢，不過最近兩次碰頭都是安東森奪勝。