合作金庫今年再度舉辦「合庫金控盃慢速壘球邀請賽」，賽事訂於7月8日到7月29日每逢周六、日假新竹縣竹北市紅樹林慢速壘球場舉行，並於7月8日當天舉辦開幕典禮，邀請貴賓、合庫長官及棒球隊優秀選手舉行開球儀式，合庫亦希望藉由本次賽事回饋社會大眾，以球會友，讓參賽者以運動紓緩緊張的工作壓力，並推廣全民運動。

合庫盃慢速壘球邀請賽至今已舉辦13年，除了不收報名費，合庫另提供參賽選手精美紀念品及各組優勝獎盃，合庫新竹地區同仁亦組隊報名參賽，將與客戶一起切磋球技，每年參賽隊伍約80隊、參與人數逾2千人，惟2020、2021年因受新冠肺炎疫情影響停辦，自去年開始揮別疫情陰霾復辦，今年有57隊報名、約1700人參與比賽。

本屆賽事依實力等級分為健康組、快樂組及清新組，主要邀請新竹地區廠商及公家機關參賽，台積電、旺宏電子、聯發科、瑞昱半導體、力積電、華邦電子、聯華電子、鴻海精密、緯創資通等國內科技大廠，以及工研院、新竹郵局、清華大學等公家機關均派員組隊參加。

合作金庫深耕台灣體育超過1世紀，除了提供金融專業核心服務，更致力於培育體育人才、提升台灣國際體育競爭力，經營了桌球、棒球、羽球3支球隊，羽球名將戴資穎、周天成就是合庫羽球隊培養的球星。