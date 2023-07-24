2023年正新瑪吉斯合庫金控盃全國桌球錦標賽本周在員林市崇實高工與員林國小進行，大會也邀請今年將第7次參加亞運的桌球名將莊智淵進行表演賽，和現場選手、家長互動。

合作金庫與正新瑪吉斯從2012年起攜手主辦的正新瑪吉斯合庫金控盃全國桌球錦標賽，賽事已邁入第12年，每次舉辦都吸引熱愛桌球運動的民眾爭相報名，是國內業餘桌球盛事，為使桌球的幼苗向下扎根，本賽亦提供國小學童團體組參賽名額，除了一同參與桌球盛會切磋球技，也期許國家未來的主人翁從小培養對桌球的興趣與強健體魄。

合庫長期贊助國內體育運動，擁有羽球、桌球、棒球隊，包括羽球好手戴資穎、周天成及桌球好手莊智淵、林昀儒、鄭怡靜，都是合庫旗下選手，本屆正新瑪吉斯合庫金控盃全國桌球錦標賽特地邀請莊智淵和黃育誠兩位選手到場進行表演賽，讓小朋友、家長及民眾能身歷其境感受國際級選手比賽的專業實況，並與現場選手、家長密切互動，感謝球迷對合庫桌球隊一直以來的支持與愛護。

合庫金控總經理陳美足致詞時表示，感謝來自全國各地的大小朋友共同參與支持台灣桌球，合庫多年來以實際行動實踐企業社會責任，以「為國爭光、支持台灣運動」為出發點，用心栽培三支球隊，推廣、贊助台灣體育活動不遺餘力，如桌球教父莊智淵、東京奧運混雙銅牌鄭怡靜、林昀儒及多次入選國家隊的黃怡樺及黃彥誠等，都是合庫用心培育的優秀選手，同時對正新公司大力支持贊助世界賽車及運動賽事感到相當敬佩。

正新公司董事長陳榮華也感謝合庫一直以來對台灣桌球的支持，多年來兩家公司一同舉辦球賽，讓熱愛桌球的朋友互相切磋，累積比賽經驗，也是一樁美事。