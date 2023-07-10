在韓國大邱舉辦的「2023年國際少年運動會」昨晚閉幕，新北市代表隊共18位選手參加田徑、游泳、跆拳道及桌球等4種競賽，最後獲得4金7銀7銅佳績，新北市長侯友宜賀電新北小將們，嘉許選手們是新北的驕傲、為國爭光。

新北市教育局長張明文表示，新北市非常重視國際交流，曾於2016年主辦「國際少年運動會」賽會，後續並成為賽會正式會員，2022年推派教育部體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲代表新北參選，並獲選為ICG委員會委員，加深新北市參與賽會行政事務機會。

本屆新北代表隊於游泳項目中囊括1金3銀5銅，康橋高中國中部陳彥甯展現超高泳技，在比賽中拿到個人項目1金1銀1銅佳績，也與新泰國中吳瑞宇、游力睿及林柏樂在兩項接力賽事中奪得雙銀。本次參賽年紀最小的榮富國小林芷妍也在個人擅長的100公尺仰式獲得銅牌。

桌球部分則奪得1金1銀1銅佳績，淡江高中國中部吳映萱取得女子單打金牌，同校的張浿珊則奪下女子單打銅牌，另外海山高中國中部蕭惟之奪下男子單打銀牌。另外，跆拳道方面獲得1銀1銅成績，正德國中江宜璇拿下銀牌。