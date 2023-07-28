李洋／王齊麟今日在日本羽球公開賽經過70分鐘苦戰之後2比1擊敗印度選手謝提／蘭基雷迪，不但順利晉級4強，而且報了今年亞錦賽4強落敗之仇。

李洋／王齊麟過去與謝提／蘭基雷迪交手3次，麟／洋1勝2敗略居下風，尤其是今年亞錦賽雙方第3度對壘，麟／洋18比21輸掉首局，次局14比13領先時王齊麟因為受傷不得不退賽，雖然仍站上頒獎台獲得銅牌，但對於王齊麟而言真的是傷到心理面。

今日兩組人馬再次狹路相逢，首局雙方經過7次平手，麟／洋發動強攻，21比15率先開出紅盤。次局，麟／洋在11比16落後的時候發動5比0攻勢追平，並且搶得賽末點，可惜沒能3個賽末點機會，23比25落敗。

決勝局，麟／洋牢牢掌握場上節奏，15比8領先優勢，印度組合企圖反擊12比17，王齊麟網前突襲成功，19比12領先，李洋／王齊麟連續失誤，李洋退位防守的時候右腳踝「翻船」，兩人連失4分，幸好印度選手連續2次失誤，麟／洋21比16守住勝利果實。