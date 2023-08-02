今天「P2P的慎始慎終」研討會與會人員還包括台大法學院副教授楊岳平、中華金融科技產業促進會理事長楊瑞芬以及蘊奇線上執行長黃文玲。

中華金融科技產業促進會理事長楊瑞芬表示，國內P2P業者希望能有明確的監理機構適度監管，其他國家都積極在金融科技爭取監管，但台灣卻是呈現「爹不疼、娘不愛」的的處境。產業健全的發展是伴隨適度的監理制度，新金融商品業者希望在有問題時，能有政府對話的接口。但現在的情況是，政府對於業者連一通電話都不願意接，理由是P2P這些新金融業者，不被金管會認定為「金融單位」。

蘊奇線上執行長黃文玲則表示，自2015年以來，金管會的態度就是只有金融單位是我的孩子，P2P這些新金融機構可以和銀行接洽，金管會再去監受銀行。只是隨著主管單位心態愈趨保守下，銀行業也避免和P2P業者接觸，因為，銀行不願只有賣麵粉的的利潤，卻要被懷疑賣白粉的風險。

黃文玲表示，隨著數位時代的來臨，去中心化平台只會愈來愈多，如果業者成立「自律規範協會」，由數發部和金管會進二評鑑管理，或許也是一個可行的監管方式。

台大法學院副教授楊岳平認為，像P2P平台的新金融平台，完全沒有監管不是好事，監理有一定的必要性，監管是解決產業的信任問題，但監管內容要適當。活用「金融消費者保護法」，可以解決P2P的監管問題，此時金管會就可以介入管理。