上半年銀行稅前獲利創歷史同期新高，衝高至2,691億元，年增近30％，除升息帶動淨利息收益外，台美利差擴大帶來的SWAP（換匯交易）機會財也成大補丸。

其中，本國銀行上半年稅前獲利2,482億元，年增36％，已賺超過去年全年獲利的6成，外銀也受惠於投資及其他淨收益增加、稅前獲利75億元、年增38％，已賺超過去年獲利的7成。

台新銀行公益慈善基金會31日舉行第13屆成果發表暨第14屆啟始典禮，吳東亮親自出席頒獎。對於銀行上半年獲利創同期新高，下半年整體獲利展望，吳東亮強調，「應該還好啦，還ok！」，樂觀看待金融業應可維持今年上半年動能，「不敢說比較好，但應該維持動能沒問題」。

台新銀行上半年獲利向好，累積前六月稅後純益為79.5億元，較去年同期大幅成長31％，主因核心業務獲利動能持續，資產品質持續穩健，截至6月底逾放比為0.12％，備抵呆帳覆蓋率為1,088.35％。

另，吳東亮也提到，目標2030年台新銀行淨零碳排，台新持續推展永續進程，預計今年10月16日起將開始在台東大學種樹，預計今年目標種植4,000顆樹，減下來的碳與台新員工的計程車碳排抵銷，應是金融業第一家有此作為的業者，成為金融業標竿，「踏出這一步」。