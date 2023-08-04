華南銀行統籌主辦遠信國際資融公司19.5億元聯貸案於4日完成簽約，聯貸資金將用於充實遠信公司中期營運周轉需求，本案邀集第一銀行、彰化銀行、農業金庫、土地銀行、王道銀行、國際票券及台灣票券等八家共同參與，獲得銀行團踴躍支持，超額完成募集。

遠信國際資融為新光集團旗下新光合成纖維的子公司，主要提供客戶汽機車、消費性商品分期付款及機器設備租賃等業務，近年在淨零碳排浪潮興起下，公司也積極開拓電動汽機車方面的商機，同時響應環保趨勢推出手機APP收款工具，達到全程無紙化的目標。除此之外，公司藉由強化風險控管機制，簡化作業流程，開創新產品，在業務規模與營收獲利成長的同時，也能維持良好的資產品質，未來將發揮集團優勢持續開展多元化業務。

統籌主辦行華南銀行為國內企金業務的指標銀行，具備豐富主辦聯貸經驗，了解企業需求並客製化融資架構，今年上半年已取得多家企業委任主辦，陸續募集完成辦理簽約，根據專業機構REFINITIV公布資料，今年上半年聯貸市場華銀主辦53件聯貸案，金額35.65億美元，以市占率14.9％，排名第一名。

此外，華南銀行為響應財政部「公股金融事業ESG倡議平台」的規劃及金管會綠色金融行動方案3.0政策，持續透過綠能聯貸、永續績效連結貸款、綠能專案貸款等方式，提供企業建置再生能源、淨零轉型所需資金，為支持ESG的企業提供必要的金融支援，與授信客戶共同促進ESG的永續發展。