富強鑫進一步表示，今日(8/8)宣布與9家銀行團完成新台幣20億元聯合授信案簽屬，簽約儀式由兆豐銀行胡光華總經理及富強鑫王伯壎董事長共同出席主持，且本聯貸案亦將富強鑫相關ESG指標納入聯貸授信條件，鼓勵公司積極達成ESG目標，促進公司推動永續發展。

富強鑫指出，這次聯貸案資金將供富強鑫償還金融機構負債、充實營運資金及發行國內有擔保公司債，由兆豐銀行統籌主辦，台北富邦、第一銀行、土地銀行共同主辦，玉山銀行、永豐銀行、合作金庫、國泰世華及臺灣銀行參與，超額認購1.71倍，顯見銀行團對富強鑫經營團隊的肯定，對富強鑫未來發展深具信心。

富強鑫8日公布，7月合併營收3.66億元，年成長12.98％；前七月合併營收21.46億元，年減20.61％。

富強鑫表示，儘管目前全球各產業企業減緩資本支出投入的力道，短期影響富強鑫整體營運表現。不過從富強鑫在手訂單來看，近年積極多元產業市場業務接單布局，鎖模力700噸至1,900噸各系列多色機及單色機等訂單維持一定需求量，尤其多色機的需求更為強勁，使得多色機佔富強鑫前七月營收比重約58％，也有助提升整體毛利率與獲利。