永立榮（6973）14日宣布，已與加拿大VLSC Biomedical Corporation簽署合作備忘錄（MOU），永立榮將透過VLSC集團，雙方將攜手進軍全球規模最大的北美醫美保養品市場，未來也將進行再生醫療產品的臨床試驗合作。

董事長簡奉任表示，VLSC將協助永立榮，將鹿羊水幹細胞外泌體產品在加拿大落地，初期將向永立榮購買一定數量產品，搭配40種頂尖醫美療程，開發醫美療程增效以及術後保養的產品組合，再建立銷售團隊，針對同業或下游醫美機構，以及該集團體系的病患與客戶，在加拿大進行B2B（企業對企業）與B2C（企業對消費者）行銷。

另外，根據歐美的臨床試驗法規，若干合適的疾病族群可在獲得認證Good Clinical Practice的醫療人員與機構收案，具有收案速度與成本的優勢。VLSC已經為幾個國際藥廠與醫材公司執行多項臨床試驗，未來將針對永立榮的勃起功能障礙及乾眼症藥物，進行臨床試驗合作的空間。

VLSC也規劃成立符合GMP標準的細胞生產工廠，若順利完工生產，永立榮將評估透過VLSC就近生產，供應北美市場的可能。

VLSC為北美規模最大的醫美集團，由權威醫美醫師Dr. Martin Braun（馬丁 布蘭）於1996年成立，總部位於加拿大溫哥華，境內已設有4個主要營業據點，是加拿大境內唯一獲多家醫美大廠指定的醫美療程訓練與認證中心。成立至今，已有超過2,000名醫美專業人士通過其訓練與認證，是北美地區的醫美標竿企業。

2020年，VLSC也成立了R-MEDY集團，包括3家可從事醫療的診所，結合主流醫學與檢測、營養學的預防性（preventive）醫學思維，提供「功能醫學」（Functional Medicine）服務，將業務從醫學美容範圍，拓展到亞健康族群的個人化健康照護與醫療服務。

由於具備專業訓練與研究中心的優勢，VLSC也成為許多國際一線醫美器材與保養品大廠，將新創醫材或醫藥產品引進加拿大的主要合作對象，包括生產肉毒桿菌Botox的Allergan（愛力根）、雷射醫美器材的Fotona，以及超音波拉皮醫材Ultherapy，還有高端保養品ZO等，都透過VLSC在加拿大進行銷售與專業培訓，以確保品質。