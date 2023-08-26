日本周四起排放核廢水，遭到北京強烈反對和譴責，大陸更掀起反日潮，日本駐中國大使館昨發布日文提醒，指不排除意外情況發生，請民眾外出時勿大聲說日語，謹言慎行。
日本大使館連兩天分別發布兩條公告，指因不能排除發生不測的可能性，請再次注意以下幾點。（1）外出時，注意不要大聲說日語，謹言慎行。（2）需要訪問大使館時，要密切注意大使館周圍的情況。
值得注意的是，該提醒僅在日文版頁面顯示。
日本周四起排放核廢水，遭到北京強烈反對和譴責，大陸更掀起反日潮，日本駐中國大使館昨發布日文提醒，指不排除意外情況發生，請民眾外出時勿大聲說日語，謹言慎行。
日本大使館連兩天分別發布兩條公告，指因不能排除發生不測的可能性，請再次注意以下幾點。（1）外出時，注意不要大聲說日語，謹言慎行。（2）需要訪問大使館時，要密切注意大使館周圍的情況。
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