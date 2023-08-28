未依時限發布重訊 櫃買開罰華鎂鑫30萬元 20:072023/08/28 工商 鄭郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 櫃買中心表示，華鎂鑫科技股份有限公司（8087）與統包商簽訂太陽能案場工程發包契約，合約總價款共30.15億元，對股東權益有重大影響，由於該公司未依時限發布重大訊息及召開記者會，櫃買中心對該公司併處以新台幣30萬元之違約金。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大略延遲發布重大訊息 櫃買中心處以5萬違約金 《櫃買市場》櫃買中心將整合兩板 促興櫃回歸單一板塊預備市場 萬里遊7/25登錄創櫃板 #華鎂鑫 #未依 #時限 #櫃買中心 #發布重訊 也許您會感興趣 推薦閱讀 櫃買中心16日審議通過竣邦-KY上櫃案 20:022023/08/16 財經 櫃買中心通過群益投信債券ETF指數資格認可 19:462023/08/09 財經 《櫃買市場》櫃買中心通過群益債券ETF指數資格認可 08:282023/08/10 財經 櫃買修正重大訊息相關規章 公司董總遭羈押應發重訊說明 17:042023/08/21 財經 櫃買中心10日通過進能服上櫃案 19:352023/08/10 財經 《櫃買市場》AI化 櫃買研討會分享新趨勢觀點 07:472023/08/24 財經 《櫃買市場》櫃買中心配合數位產業署 推動數位新創企業接軌資本市場 10:372023/08/26 財經 新光證券加入創控推薦證券商 13:562023/07/24 財經 《櫃買市場》提升創櫃板知名度 櫃買中心領3廠與會亞灣新創大南方 11:182023/08/22 財經 《櫃買市場》櫃買中心確信機構申請無紙化 8月10日上線 08:072023/08/04 財經 《櫃買市場》櫃買中心領軍創櫃公司參加「2023亞洲生技大展」 10:182023/07/24 財經 櫃買中心16日將審議竣邦-KY第一上櫃案 23:342023/08/11 財經 櫃買中心參加「adi15數位新創頒獎典禮」推動數位新創企業接軌資本市場 17:062023/08/25 財經 嚴防「山道猴」市區出沒！ 烏日警5天抓252件違規 這項目占62％ 13:182023/08/22 生活 《櫃買市場》櫃買中心將於8月17日 舉行興櫃公司業績說明會 15:382023/07/29 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。