櫃買中心表示，華鎂鑫科技股份有限公司（8087）與統包商簽訂太陽能案場工程發包契約，合約總價款共30.15億元，對股東權益有重大影響，由於該公司未依時限發布重大訊息及召開記者會，櫃買中心對該公司併處以新台幣30萬元之違約金。