櫃買中心為配合政府新南向政策，持續推動東南亞企業來台上櫃，隨疫情趨緩、各國邊境管制鬆綁，今年已陸續前往與台灣經貿關係往來密切的馬來西亞、泰國及越南等地，並宣傳櫃買市場優勢及特色以積極爭取外國企業來台上櫃。

櫃買中心本次於8月底偕同永豐金證券及勤業眾信聯合會計師事務所再赴馬來西亞拜訪多家當地華商企業，並在30日於吉隆坡舉辦「2023年前進台灣資本市場說明會暨晚宴」，總計有近30家當地企業熱烈參與。

櫃買中心表示，近年來，由於中美貿易戰及大陸施行嚴格防疫政策的影響，具人口紅利、土地成本與貿易協定優勢的東協國家成為企業投資發展的重點地區，而馬來西亞擁有優良基礎設施、熟練勞動力、人民語言能力及經商成本具競爭力等優勢，在疫情後更成為許多外資競相投資的熱門國家，更是台灣在東南亞地區的重要貿易夥伴。

為持續吸引東南亞企業連結台灣資本市場，櫃買中心本次造訪多家馬來西亞當地之華商企業，產業涵蓋漁業養殖、倉儲物流、食品製造及綜合式休閒娛樂業等，並藉由舉辦說明會，讓更多東南亞企業認識櫃買市場之特色及優勢，瞭解來台上櫃掛牌對企業之助益。

櫃買中心董事長陳永誠於30日舉辦之馬來西亞華商交流晚宴致詞時表示，國際經貿局勢近來受中美貿易戰及地緣政治變革衝擊，東南亞地區相關產業鏈有極大優勢提升競爭力，而企業為轉型最有效的方法之一，即是透過台灣資本市場借力使力，籌措充裕資金升級或拓展業務，並投入更多研發資源及招募優秀人才，達成強化公司經營體質的目標。

櫃買市場相較於亞洲其他鄰近證券市場，具有合理的本益比、合理的成交值周轉率及再募資（SPO）市場接受度高等特色，而外國企業亦可在櫃買中心發行國際債券，因此企業成為櫃買市場掛牌公司後，於籌資或資金運用上，可以有更多元的規劃與選擇；此外，企業也可以透過準備IPO，讓公司制度化運作，吸引優秀人才，更可妥善規劃培養二代接班傳承，永續經營。

櫃買中心致力推動東協國家之企業來台上櫃，而櫃買市場流動性佳、本益比高、周轉率流動性佳，且籌資成本合理，相信是各國企業加入資本市場的最佳選擇，期盼未來有更多馬來西亞優質企業能加入台灣資本市場的行列，以創造雙贏局面。