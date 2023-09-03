中小學生還未達打工年紀時，開銷都來自於爸媽給的零用錢，但有一名小二女童，每周只有350元零用錢，卻大手筆買了超昂貴的書包，嚇壞媽媽，一追問金錢來源後更是差點昏倒，上網求助「我該怎麼辦」。

馬來西亞一名母親在當地臉書社團「UTAR Confessions - ALL Rejected / Censor Original Posts」發文表示，發現就讀國際學校小學二年級的女兒最近出手變得非常闊綽，明明一周零用錢才給50令吉(約台幣343元)，女兒也都花在吃飯上。

更離譜的是，日前女兒相中一款要價899令吉(約台幣6166元)，自己出聲阻止女兒，沒想到下秒女兒竟對她說「沒有要媽咪妳出錢，我自己有」，接著就直接掏出1550令吉(約台幣10631元)買下，讓她愣在一旁不知如何是好，連一旁店員也看傻。

自己每周給女兒50令吉，老公也沒偷塞錢，讓原PO回家忍不住質問女兒錢從哪來，這才知道原來女兒在學校「當組頭」，開賭盤做莊家，藉此賺進大把鈔票。原PO趕緊跟老公報告，沒想到對方大笑三聲，不當一回事，讓她不知如何是好，上網求救「我現在應該怎麼做？」

看到這則奇聞，網友們也忍不住笑翻：「哇塞，你女兒有前途啊」、「人才！專心培養，以後會很給力」、「不要浪費她的天賦」、「我小二時在幹什麼...」、「看來不久後就會出賭后了」。