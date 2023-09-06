房價、物價飛漲，讓許多年輕人寧願躺平，一名網友分享，月薪水58000元，每個月省吃儉用，6年才勉強存到175萬元，但連買房子的頭期款都不夠，讓他沮喪直呼「是不是我不夠努力？」也好奇是不是得兼職做2份工才買得起房，引起網友熱烈討論。

一名網友近日在PTT上分享，他月薪58000元，每個月省吃儉用，6年下來終於存到175萬，但連買房子的頭期款都不夠，高漲的房價讓他看了很沮喪，懷疑是自己不夠努力嗎？這個年代是否要做2份工作才有機會可以買房。

不少網友留言安慰原PO，「你很努力了，買不起房真不是你的問題」、「 買房跟努不努力沒關係」、「環境就是這樣，你能存到這筆錢已經很努力了」、「工作6年存那麼多已經很強」、「你很努力了，錯的是這個時代」、「你很強欸，贏過很多人了」。

許多苦主說，原PO工作6年存款就破百萬已經很厲害，「工作超過10年，存了快300萬，仍然不敢買房」、「你放心，我畢業到現在至少10年了，存款只有6萬元」、「我朋友跟原PO差不多，但10年存不到原PO的一半」。