海東國小今天傳出學生喝完飲品後出現身體不適，衛生局派員稽查。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市海東國小今天上午10點35分左右陸續有學生向老師反映嘔吐、肚子痛等症狀，到下午已累計35人，因人數不少，引發家長恐慌，學生就醫後症狀均已緩解。南市教育局表示，疑校方供應飲品有問題，衛生局獲報後已與食品廠商聯繫，將持續追蹤後續狀況並確認食物來源及安全性。

台南市衛生局接獲教育局通報後，隨即啟動調查，經調查，學生是今天上午第2節下課後，喝了校方供應的市售葡萄汁，陸續出現身體不適，截至下午4時30分共35人出現腸胃不適嘔、吐等症狀，多數學童就醫後症狀已緩解返家。

衛生局另也針對檢體進行採檢，並送檢驗單位進行化驗，以釐清確認全案發生原因。若檢驗及調查結果證實由病原性微生物所引起，衛生局將依食品安全衛生管理法第15條規定，處以新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

據了解，海東國小除供應自己學校師生午餐附點外，另也提供其他2所學校相同餐點，但截至今天下午5點，尚未接獲其他學校反映有師生身體不適情形。海東國小逾千名學生，今天出現身體不適的學生從一年級到五年級都有。

校方也發出聲明表示，今天午餐附點為葡萄果汁，上午10點發給師生後，部分學生在午餐供應前即先飲用，10點35分左右陸續有學生到健康中心反映身體不適症狀，學校隨即通知家長帶回就醫，同時通知各班勿飲用該飲品並緊急回收。

校方表示，全案由衛生單位到校採樣檢體，後續將配合各項食品安全調查，並持續關心學生身體狀況，提供必要協助。