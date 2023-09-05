吹哨者黃小姐不滿調解時冰店態度消極還人身攻擊，消保官則表示，都會再三提醒業者姿態要放軟一點，盡量展現出誠意，避免造成雙方不愉快。（讀者提供／崔正綱高雄傳真）

高雄知名冰店「欣豐冰店」7月爆出食物中毒，44人感染沙門氏桿菌出現嘔吐、腹瀉、腎衰竭等症狀，高雄市衛生局今日表示，勒令停業直到完成符合食品良好衛生規範為止，併處新台幣36萬元罰鍰，相關事證移送地檢署偵辦；另外吹哨者黃小姐控店家態度不佳，消保官則回應，都會再三提醒業者姿態要放軟一點，盡量展現出誠意，避免造成雙方不愉快。

欣豐冰店7月中旬爆出食物中毒，44人食用冰店冰品出現嘔吐、腹瀉、腎衰竭等症狀，還有孕婦食用後狂拉肚子、出現宮縮。老闆娘後續承諾會負責補償，但今日黃小姐出面表示不滿調解過程中，店家態度消極，還酸她是「話太多」、「講話讓人很不舒服」等人身攻擊話語，不僅調解破裂，還讓黃小姐不滿認為是「因為我是吹哨者嗎？」

高雄市政府行政國際處指出，全案經高市府消保官進行逐案協調，主任消保官殷茂乾指出，截至9月5日止共受理56件申訴案，其中46案共56人達成和解，但有4件因未達共識而調解不成立，6件待協商中。至於和解案賠償金額不一，數字也不便透露。

殷茂乾表示，是否能達成和解共識在於「方案」，也就是和解金額，可能會涉及工作損失、精神撫慰金等等，有待磋商。不過，針對醫療部分，若有就醫單據等證明，業者願意處理。

至於吹哨者黃小姐指店家在調解過程對她言語不禮貌，殷茂乾表示，任何一件協調案，他都會再三提醒業者姿態要放軟一點，盡量展現出誠意，畢竟「人情留一線，日後好相見」，避免造成雙方不愉快。

衛生局指出，有關今年7月份冰店沙門氏桿菌食品中毒事件，衛生局已於接獲通報當下派員稽查抽驗，並勒令停業直到完成符合食品良好衛生規範為止，併處新台幣36萬元罰鍰，相關事證依食品安全管理法，移送地檢署偵辦。

衛生局表示，派專人主動電話關心民眾健康並提供諮詢，有關衍生的消費爭議，市府消保官亦已向陳情的消費者說明相關法令規定及申訴方式，同時表示市府全力協助處理的立場。

衛生局強調，持續加強稽查抽驗飲冰品，保障民眾食用飲冰品衛生安全；嚴格把關食安，從源頭管理、查驗、消費者保護，都嚴加落實，針對違法必定依法處辦、絕不寬貸。

此外，黃小姐昨日也在PTT發文，表示將於明日晚間7時許，到高雄市新興區六合一路55-1號送50份雞翅，只要鄉民喊出「吃冰中毒吃雞翅不會」就可獲得1份雞翅，發完為止。