天后李玟(Co Co)上月2日輕生,搶救3天仍不治,最後在7月5日辭世,享年48歲。李玟和老公Bruce(樂裕民)的婚姻近年一直是各界焦點,今則有知情人士提供1段李玟生前的音檔,心寒被尪嫌難搞「有公主病」,這段對話也顯示兩人關係不如Bruce說的那樣良好。

有知情人士提供1段李玟生前的音檔,透露夫妻幾乎都是靠助理傳話,愛唱歌的李玟當時想要更換卡拉OK系統,沒想到遭Bruce拒絕,表示不願意買單,還嫌李玟要求太高、難伺候又有公主病,讓李玟無奈嘆:「Amazing」,心寒說:「He forgot who he married, and how much I helped him.(他忘記了他娶了誰,也忘記了我幫助他多少。)」

李玟當時正和Bruce分居、準備打離婚官司,她抱怨完感嘆:「This is gonna be war.(這將是一場戰爭)」,這段對話也顯示夫妻關係不如Bruce說的那樣良好,知情人士不解說:「樂裕民先生對外說自己有多愛妻子、任何開銷都由他包辦,但聽CoCo的抱怨,丈夫對她並不好」。

日前還傳出,李玟生前並非首次尋短,她在6月29日就曾想不開,緊急送醫後撿回一命,老公Bruce還被爆,他知道此事後,隔天照飛到夏威夷度假,但知情人事則跳出來緩頰,表示李玟出事時,Bruce已經在香港前往洛杉磯的飛機上,直到航班降落後,Bruce確認李玟已經出院,才繼續夏威夷的行程。

未料,李玟在7月2日輕生,搶救3天仍不治,李玟過世後,外界把矛頭指向Bruce,甚至傳出他想爭李玟的40億遺產,對此,Bruce則發聲明稱他與李玟婚後各自財產獨立,「我從來沒有、未來也不會參與有關CoCo財產分配」,也強調關於兩人的婚姻傳言都不屬實。

★中時新聞網關心您:再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者,您的痛苦有人願意傾聽,請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路,您並不孤單,請撥打1925

張老師專線:1980