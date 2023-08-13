天后李玟（Co Co）上月2日輕生，搶救3天仍不治，最後在7月5日辭世，享年48歲。李玟和老公Bruce（樂裕民）的婚姻近年一直是各界焦點，今則有知情人士提供1段李玟生前的音檔，心寒被尪嫌難搞「有公主病」，這段對話也顯示兩人關係不如Bruce說的那樣良好。

有知情人士提供1段李玟生前的音檔，透露夫妻幾乎都是靠助理傳話，愛唱歌的李玟當時想要更換卡拉OK系統，沒想到遭Bruce拒絕，表示不願意買單，還嫌李玟要求太高、難伺候又有公主病，讓李玟無奈嘆：「Amazing」，心寒說：「He forgot who he married, and how much I helped him.（他忘記了他娶了誰，也忘記了我幫助他多少。）」

李玟當時正和Bruce分居、準備打離婚官司，她抱怨完感嘆：「This is gonna be war.（這將是一場戰爭）」，這段對話也顯示夫妻關係不如Bruce說的那樣良好，知情人士不解說：「樂裕民先生對外說自己有多愛妻子、任何開銷都由他包辦，但聽CoCo的抱怨，丈夫對她並不好」。

日前還傳出，李玟生前並非首次尋短，她在6月29日就曾想不開，緊急送醫後撿回一命，老公Bruce還被爆，他知道此事後，隔天照飛到夏威夷度假，但知情人事則跳出來緩頰，表示李玟出事時，Bruce已經在香港前往洛杉磯的飛機上，直到航班降落後，Bruce確認李玟已經出院，才繼續夏威夷的行程。

未料，李玟在7月2日輕生，搶救3天仍不治，李玟過世後，外界把矛頭指向Bruce，甚至傳出他想爭李玟的40億遺產，對此，Bruce則發聲明稱他與李玟婚後各自財產獨立，「我從來沒有、未來也不會參與有關CoCo財產分配」，也強調關於兩人的婚姻傳言都不屬實。

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