潘儀君在90年代以《花系列》走紅，近期在影集《八尺門的辯護人》飾演法務部長，不只貫徹廢死不擇手段，還有大尺度床戲，潘儀君精湛演出讓觀眾印象深刻，53歲的她感情交白卷，潘儀君不婚不生的主因和母親有很大關係，她落淚表示，自己曾經很怨恨、不諒解媽媽，也因為這樣的親子關係，潘儀君早早就決定不生小孩，就怕互相折磨。

53歲潘儀君感情交白卷，單身的她，不婚不生的主因和母親有很大關係，根據《三立新聞網》報導，潘儀君坦言自己曾經很怨恨、不諒解媽媽，「直到我越來越大，更能夠了解她多辛苦、難受」，但她當時沒有辦法分擔，潘儀君自責沒有即時理解、安慰媽媽，不禁落淚：「我覺得很難過」。

也因為這樣的親子關係，潘儀君早早就決定不生小孩，直呼：「小孩不是把我逼瘋，就是我逼瘋他」，潘儀君坦言，她的人生規劃沒有婚姻、小孩「對我來說不重要」，認為結婚後就不是你自己了、組成家庭也有風險。

潘儀君很享受單身生活，認為自己一個人過得很好、很健康，她對另一半不強求，「沒特別想要或不想要，順其自然就好」，認為一個人有一個人的好、兩個人也有兩個人的好。