王道劇中看到王淑娟車禍受傷難過不已。（大愛電視台提供、北投映像黃華安攝）

《搜尋者》演員群赴台南參加第4場「社會關懷系列座談會暨粉絲見面會」。（大愛電視台提供）

大愛電視《搜尋者》王重正導演及陳孟吟製作人23日率演員群赴台南舉辦第4場「社會關懷系列座談會暨粉絲見面會」，出席演員包括王淑娟、雷洪、蔡阿炮、陳明真、陳季霞、林乃華、梁佑南、吳政勳、吳震亞、張世賢。現場擁入1000多位民眾熱情參與。

《搜尋者》是首部探討「訪視志工」的台劇，劇中的社會議題關懷社會底層的經濟弱勢。台南場的座談會主題「空中人球-落葉歸根」，單元主角由王道飾演，描述兩岸開放探親返鄉的個案，散盡千金只能偷渡回臺灣，兩邊都沒了身份，兩岸都有親人卻都失聯，只有訪視志工毫無血緣仍全力安排吃住、四處奔走幾乎跑遍全台相關單位兩年後終於拿到身份證，沒想到3天後個案就往生，剛好又遇到過年，訪視志工也沒有忌諱的幫忙處理後事。

王道飾演人球角色，王淑娟飾演訪視志工，兩個人是繼「花系列」相隔28年後再一次合作，王淑娟在劇中把孤苦伶仃的王道當家人，三不五時就會送水果去探視建立了好情感，王淑娟在劇中出嚴重車禍，王道一聽到消息立刻哭出來說「我這麼老了，可以替妳死」，看到她劇中犧牲色相鼻青臉腫模樣，一秒入戲。

王淑娟全台4場座談會都沒缺席，談到《搜尋者》一開口就是紅著眼眶滿滿感動，邀請大家加入《搜尋者》的行列，當一個挖掘社會良善故事的人。

雷洪飾演過氣的黑道老大，跟梁佑南飾演離異的夫妻。雷洪跟梁佑南30多年前第一次合作時，梁佑南拍一場生小孩的戲，當時雷洪氣得從導播室衝下來破口大罵「妳會不會演戲？有沒有生過小孩啊？」梁佑南當場哭著說「沒有」。回想當時看看現在，雷洪演了《搜尋者》之後，面對太太的態度180度大轉變成了「小男人」，雷洪希望觀眾看《搜尋者》也能改變思維。

梁佑南說今年剛好是她結婚30周年，她也在《搜尋者》劇情中，深深感受到夫妻之間的包容、願意軟化自己去珍惜夫妻的緣份。