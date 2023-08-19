李玟（CoCo）生前哭訴《中國好聲音》賽事不公，遭節目組欺負的錄音檔流出，引發軒然大波，諸多內幕也逐一被揭發，像是她錄製過程中摔倒，但製作單位不僅未喊停，還冷眼看待一切發生，甚至制止梁靜茹過去攙扶，這讓樂評人鹿野子表示終於理解為何當時李玟的狀態會這麼差。

鹿野子表示看到李玟演唱《永不失聯的愛》時，覺得狀態不若以往，如今才知道當時她因為腿部受傷，事先跟導演進行溝通，演唱時由學員澤鵬在旁攙扶，沒想到開錄時，製作單位竟把澤鵬安排在離她很遠的地方，留下李玟自己站在舞台上，導致她全程強忍腳痛演出，「從握麥克的手，可以看出在用力撐著」，此外，由於李玟跌坐在地，因此是坐在地上完成演出，導致鏡頭僅有半身特寫，而沒有單人畫面。

樂評人鹿野子點出李玟演唱狀態不佳的關鍵原因。（圖／鹿野子微博）

據悉，李玟演出摔倒在地時，同為導師的梁靜茹眼見無人前往攙扶，立即伸出援手幫忙，卻慘遭製作單位痛罵；對此，鹿野子指出當時因為發生這種情況，才會拍到梁静茹面露擔憂的表情，心疼李玟遭到製作單位這般惡劣對待，自己卻無能為力幫忙。

鹿野子指出李玟因為這次摔倒，導致腿的傷勢加重，沒有機會繼續跳舞，可能因此加重憂鬱症病情，忍不住怒斥：「這些人真的壞透了」，對此，網友紛紛痛批：「整個錄製現場就看著李玟摔倒不做出反應嗎」、「台下看的這些導師真的默不作聲，好像什麼都沒發生一樣，娛樂圈真的這麼可怕嗎」。