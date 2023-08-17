已故樂壇天后李玟生前是許多歌手尊敬的音樂老師，她曾擔任過節目《中國好聲音》的導師，最近一段她生前哭訴節目內幕的9分鐘音檔流出，掀起軒然大波；當年李玟槓上《好聲音》事情鬧得相當大，在李玟痛哭發聲後，又讓不少網友挖出整起事件始末，替她遭當眾報復相當不捨。

李玟曾受邀擔任《中國好聲音》的夢想導師，沒想到在五強晉級賽錄製現場，傳出她罕見動怒痛斥工作人員的影片，她不滿地質問，「瞎的！大家都在看！導演請給我一個遊戲規則！」；原來是李玟發現一名拿73分的學員有第2次機會，但學員周菲戈拿88.3分卻得淘汰，讓她當眾直呼不公平。

在李玟揭露《好聲音》內幕後，總決賽時她疑似遭到節目組報復，當天李玟的腳傷已經非常嚴重，需要別人攙扶才能站在台上唱歌，節目組也同意，讓她與王澤鵬合唱時就站在一起；豈料，節目開始錄製後，王澤鵬卻被叫走，讓她一個人在台上，站不穩後更跌坐舞台上，讓她痛心遭當眾侮辱。不過，李玟仍堅強錄完比賽，讓廣大網友都很心疼。

李玟罕見動怒，當眾質問《中國好聲音》工作人員。（影片／中天娛樂頻道YouTube）