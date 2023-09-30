林俊逸今邀羅美玲合唱。（粘耿豪攝）

林俊逸今辦個唱。（粘耿豪攝）

林俊逸今（30日）舉辦「上好的一年」演唱會，暌違9年再辦個唱，特別安排Matzka、羅美玲先後登台擔任「雙嘉賓」，給足觀眾驚喜。林俊逸開場唱完〈家己〉等3首歌，迫不及待向歌迷打招呼，開心地用台語大喊「幹！真爽啦」，隨後直呼造型搭配價值880萬的項鍊，宛如將一台保時捷穿在身上壓力超大，粉絲聽聞瘋喊「你值得」，氣氛熱絡。

林俊逸今終於邀來Matzka合體演唱共同創作的〈啉啦啉啦〉，由於Matzka之前實在太忙，2人自從拍完該曲MV後一直沒機會公開對唱，導致林俊逸唱這首歌時都一人分飾2角，讓他「唱得有夠忙」。回想2人因喝酒結緣，Matzka今晚現場問他要不要喝一杯，林俊逸笑回「喝就喝，你以為我怕你嗎」？轉身直接拿出一杯酒，Matzka見狀趕緊改口稱自己變「女兒控」、不喝酒了，互動逗趣。

另一位嘉賓羅美玲與林俊逸私交甚篤，經常合作舞台劇，今晚2人不只一起跳恰恰，還在台上大講垃圾話；林俊逸一開口直接喊她江太太，讓羅美玲大喊：「沒禮貌，我現在單身呢。」林俊逸立刻diss她：「老公跟小孩今天不是有來？」羅美玲嬌喊：「假裝一下嘛，他們今天扮演的角色是你的歌迷啦。」羅美玲更透露當初其實會進演藝圈是因為林俊逸的關係，在林俊逸心中，羅美玲已經快要取代二姐了，羅美玲直呼好恐怖。

林俊逸出道32年，從《五燈獎》五度五關，到《模王大道》以「小費玉清」稱號贏得冠軍，唱功獲各界肯定，這次選曲除了新專輯《上好的一年》裡的歌，他還詮釋天后作品致敬，包括江蕙、鄧麗君、蔡依林、歐陽菲菲以及李玟等。獻唱李玟的〈真情人〉前，林俊逸感性表示雖然沒跟李玟合作過，但有幸能與前輩從事一樣的職業，這幾年由於疫情導致他幾乎沒工作、沒收入，一度靠寫書法拿到網路上賣，但如今走過低潮還能站在台上唱歌，特別珍惜感恩。好人緣的他，今開唱除了吸引滿場歌迷支持，好友郎祖筠、楊子儀、李易、賴銘偉等人也坐台下欣賞。