許多人心中鹹酥雞和九層塔是絕配，一名網友分享，最近發現很多鹹酥雞店已經不放九層塔當配料了，都改成是蒜頭和洋蔥，讓他難以接受，也引起網友熱烈討論，有內行人表示，九層塔比較貴又不耐放，很多店家應該是想省成本才改成洋蔥和蒜頭。

一名網友近日在PTT上分享，小時候買鹹酥雞一定會配九層塔，但現在10間鹹酥雞店，可能只有2到3間會加九層塔，其餘都是用蒜頭和洋蔥取代，讓他很好奇背後原因，因為九層塔和鹹酥雞明明就是絕配，沒有九層塔的鹹酥雞根本不是鹹酥雞，難道九層塔已經是時代的眼淚了嗎？

貼文引起網友討論，不少人驚訝留言說，放洋蔥真的不太能接受。「有的改放洋蔥 根本邪門歪道」、「放洋蔥的超臭」、「我還以為炸九層塔是鹽酥雞攤的基本功，洋蔥是什麼」。

內行網友解釋，九層塔價格較高、保存不易，常常放到隔天就會黑掉或變質，但是洋蔥和蒜頭卻可以在常溫下擺好一陣子，有些店家應該是為了成本考量才改的。