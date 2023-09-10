「金曲歌王」王力宏9日暌違4年重返小巨蛋舉辦「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演唱會，這也是他陷入離婚風波後首度公開露面，而身為好友的黑人（陳建州）除送花籃之外，還帶著妻子范范（范瑋琪）一同前往現場，今（10）一早更曬出好友演唱會的照片，感慨寫下：「這一路真的不容易」。

黑人今（10）日早上在IG限時動態發文，發出前一晚觀看演唱會的盛況，標註王力宏的帳號喊話：「這一路真的不容易，感動的夜晚」此外，黑人夫妻昨除現身演唱會力挺王力宏，也送上花籃寫道：「創造自己全新的開始，只有一個王力宏，演唱會成功，我們，一直在」。

黑人今（10）日早上曬出前一晚觀看演唱會的盛況。（圖／擷取自黑人IG）

事實上，黑人自今年6月遭女星大牙指控性騷擾，8月接受傳喚現身台北地檢署後，就鮮少露面，如今好友王力宏開唱，他才與老婆范瑋琪同框現身，夫妻倆坐在小巨蛋VIP席聊天，心情看來相當不錯。

然而，王力宏昨晚演唱會唱到《你不知道的事》時，全場萬人舉起手機燈海， 而唱到〈Kiss Goodbye〉時，他更跪地飆唱，最後更五體投地感謝粉絲，最後以〈龍的傳人〉為演唱會劃下句點。

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