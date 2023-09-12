男星王力宏日前在小巨蛋舉辦「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演唱會，吸引上萬粉絲和圈內好友進場支持，怎料，他突然脫口「真相不是那麼重要，流量最重要」，演唱會結束後造成熱烈討論。而前妻李靚蕾今（12）日嚴正發聲，直言「不要再以藝術之名，擾亂社會的道德秩序」，感嘆藝術變傷害人的武器。
王力宏日前在演唱會上的發言掀起社會大眾討論，更有藍心湄叫他不要「胡說八道」、甄妮也怒批「人來瘋吃錯藥」，網上更有人指出王力宏是在重提離婚風波；沒想到前妻李靚蕾沉默2天，今日在Instagram發限時動態，以黑底白字闡述對於藝術的看法，並強調「社會責任永遠都在藝術之上」。
李靚蕾認為當藝術不再單純，變成傷害別人的武器，影響力也變成號召劊子手的途徑，「單純的藝術就化為灰燼」；她提到真心愛藝術就該讓藝術純淨，能在藝術中找到自己的寧靜，「不要再以藝術之名，擾亂社會的道德秩序」，畢竟在這個社會上，能力越大責任也越大。
雖然李靚蕾沒有明確指出針對什麼事件，但許多網友一看秒懂，推敲她反擊王力宏所謂的「真相不重要」；不過，王力宏因為在9日演唱會的發言引起爭議，隔（10）日就有解釋「流量不等於真相」，並非鼓吹「流量為重要，真相不重要」。
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