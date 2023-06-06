高雄老翁違規左轉，男大生反應不及撞上，剛牽的白牌檔車遭撞毀。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄老翁違規左轉穿越行人通道。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄今日凌晨77歲方姓老翁騎機車行經大順、河堤路口時，貪圖方便違規左轉，讓對向大順路直行的21歲廖姓男大生反應不及撞上，雙方人車倒地，肢體多處擦挫傷，而廖男駕駛市價約17萬的「2022 Yamaha YZF-R 15 M ABS」則是車頭撞毀、車殼刮傷。據悉廖男5月初才剛入手，不料才剛牽一個多月車就撞毀，詳細肇事原因，待警方後續釐清。

今日凌晨2時30分許，方翁騎車行經三民區大順一路、河堤路口時，因貪圖方便，違規左轉，讓對向沿著大順一路行駛的廖男反應不及，撞上方翁機車右後側，雙方人車倒地，肢體多處擦挫傷，方翁機車右後側車殼全撞飛，而廖男剛牽一個多月的白牌檔車則車頭撞毀、車殼多處刮傷。

三民二分局警方獲報到場測繪，並依規定對雙方實施酒測，雙方無酒駕，後續送醫治療，所幸無大礙，警方初步研判為方翁不依標誌指示轉彎，將依道交條例開罰600至1800元罰鍰，詳細肇因仍待交通大隊進一步分析釐清。