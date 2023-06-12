據悉，蔚來計劃從6月12日起，將全部車型售價大降3萬人民幣，約4,200美元，也包括改款後的運動型多功能休旅車ES6以及ES8。同時，從這一天開始，新買家也不再享有免費電池更換服務。

每個月至少向現有車主免費提供4次交換電池的蔚來，是少數幾家押寶以電池交換延續續航力的車商。相較於以充電樁為主的特斯拉，則認為利用電池交換為充電方式會產生不少問題，故不認為可廣泛使用。

2月時，蔚來曾表示，將加快電動車電池交換站興建腳步，計畫今年在中國大陸新造1,000個換電站。順利的話，最遲今年年底之前總數可達2,300個。目前，蔚來的換電站已進級到第3代，不消5分鐘就可以滿足車主充電的需求。

不過，外界質疑蔚來看好換電站的投資眼光，可能會拖垮公司整體獲利能力。以蔚來上季季報來說，淨損已擴大至58億人民幣，毛利率也大減至只有3.9%而已。分析師指出，這都是因為蔚來汽車銷售成本大增所致。