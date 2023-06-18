新北餵藥案持續延燒，新北市副市長劉和然昨宣布「中央不做，新北來做」，全台6歲以下兒童帶著健保卡，到新北8家專責醫院，就提供免費醫療諮詢及採檢服務，經費部分由新北市負擔。衛生局統計至今下午1時，有4位外縣市民眾來電，其中3位提供醫療及採檢。

新北市政府3日就啟動土城醫院為專責醫院，9日亞東醫院、市立聯合醫院、部立臺北醫院加入醫療團隊，16日再增加4家雙和、淡水馬偕、汐止國泰、台北慈濟醫院，提供免費醫療諮詢、抽血、驗尿服務。

衛生局統計，截至6月17日，電話諮詢共341通，內容為醫療服務、採檢需求、衛教諮詢。目前已到醫院採檢人數共計94人，其中24人還在檢驗中，其餘陰性。

而汐止私幼有131名幼生，新北市教育局統計，有81位家長同意採檢，47位不採檢、3位考慮中，衛生局昨安排土城醫院到園採檢，結果最快2到3天會出來，最後有80位前來採檢。