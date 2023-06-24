高雄46歲劉姓婦人日前晚間到郵局ATM匯款，一邊講電話一邊操作，過程中有巡邏員警經過，聽聞劉婦與對方稱取消高級會員等對話，驚覺有異，立即上前關心。此時劉婦正準備匯5800元，要按下匯款鍵卻不慎按錯成「更正鍵」，員警見機不可失立即阻止劉婦再操作，並說明此為詐騙集團手法，正巧與劉婦通話的對方主動掛斷電話，劉婦回撥多次都未接，劉婦才醒悟自己遭詐，跟員警道謝。

20日晚間7時許，三民二分局鼎山派出所員警巡邏行經大昌郵局時，見劉婦一邊與對方講電話一邊操作ATM，隨後劉婦說出要取消高級會員，解除帳戶自動扣款，員警聽聞驚覺有異，立即上前詢問劉婦詳情。

劉婦跟員警表示，近期在臉書廣告訂購禮盒，當天卻接獲廠商稱因工作人員疏失，將婦人設定為高級會員，並會每月固定時間進行扣款出貨，如要取消需至ATM操作，劉婦誤信為真，才會依照對方指示，到ATM前操作匯款。

幸好當時劉婦正準備匯5800元至指定帳戶，但因不小心將匯款鍵按錯成更正鍵，員警見狀立即阻止劉婦再次操作，並與劉婦講解稱ATM操作取消會員的方式是詐騙集團常用詐騙手法，而在員警講解期間，與劉婦通話的對方也自己掛斷電話，劉婦回撥時都不通，也讓劉婦醒悟自己遭詐，頻頻向員警道謝。