因疫情延後1年舉行的2022年杭州亞運將於9月登場，中華棒球協會在24日召開亞運選訓會議，會中確認9位旅外好手名單，屆時他們將會披上中華隊戰袍出征亞運。

今天選訓會議敲定9名旅外參賽名單，有劉致榮（紅襪2A投手）、林昱珉（響尾蛇高A投手）、陳柏毓（海盜高A投手）、潘文輝（費城人高A投手）、王彥程（日本樂天二軍投手）、林家正 （藍鳥高A捕手）、林子偉（美國獨立聯盟 內、外野）、鄭宗哲（海盜2A內野手）、李灝宇（費城人高A內野手）5投4野。

先前春季聯賽結束後曾先選出中華培訓隊大名單，經過兩週在台南集訓後產生26人名單，這批球員也赴美與NCAA明星隊進行5場對抗賽，不過還會納入中職、旅外球員。今天選訓會議後公告的這9名旅外球員都已經過球團同意及徵詢過球員意願，屆時都會為台灣出征亞運。

棒協表示，另外中職球員名單因還在與國內球團協商中，這也將關係到國內業餘球員名單，確認後將ㄧ併公告代表隊正式名單。