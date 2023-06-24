台南市持續進行登革熱化學防治。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南今天新增3起本土登革熱病例，累計已42例，由於一名5旬防疫人員昨天噴藥時跌落樓梯，造成頭部撕裂傷及骨折，昨晚開刀住院，加上連日來防疫同仁、里長、志工屢遭民眾責難，台南市登革熱防治中心主任蘇世斌今天重申，防治登革熱一步都不能退讓，呼籲民眾配合，才能杜絕登革熱疫情蔓延。

台南市今天新增3例本土登革熱，分別為仁德區2例、東區1例，年齡介於27歲至63歲，皆由診所、醫院通報確診，確診個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作。

今天是端午連假第3天，防疫持續進行中，蘇世斌指出，防疫如同作戰，講究「時效」，每出現1例就代表生活環境仍存在帶登革病毒的病媒蚊，因此，防疫人員要搶在第一時間進行戶內外化學防治，徹底殺死這些帶病毒的病媒蚊，每拖延1天就增加附近民眾1分感染風險。

由於位於二空的空軍防空暨飛彈指揮部長安營區也在高風險區，營區範圍廣大，加上偶有陣雨，落實孳清工作十分重要，蘇世斌今天也特別前進營區了解孳清狀況，更拜託國軍弟兄務必及時清除孳生源，勿讓營區成為防疫死角。

防疫人員這幾天屢遭遇民眾不諒解，「今天下午貼單、隔天上午噴藥」，抱怨連連，登防中心再次強調，惟有確診病例發生，才會在其居住地或活動地周遭50公尺範圍內進行緊急戶內化學防治，這是依據登革熱防治工作指引所規畫的防疫措施，並依《傳染病防治法》第36條及第38條執行，民眾如拒絕、規避或妨礙噴藥，可處以6萬元以上30萬元以下罰鍰。

蘇世斌重申，只要民眾隨手倒除積水容器及殺滅成蚊，於戶內外做好防蚊措施，外出穿著長袖長褲、使用防蚊液，避免被病媒蚊叮咬，就可防止登革熱傳染，也可避免後續出現案例時，家戶需要配合化學防治的不便，「今日噴藥不便，可換來日後更多台南市民健康」，避免受登革熱病媒蚊威脅。

為持續找出潛在病例，成功里活動中心6月24日至7月2日持續設置擴大採檢站；善化衛生所6月26日至6月30日也設有擴大採檢站，請有疑似登革熱症狀且有仁德區成功里、仁和里，東區東智里及善化坐駕里活動史的市民，盡速主動篩檢。