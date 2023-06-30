台南市本土登革熱今天新增14例，累計已達116例，國家衛生研究院蚊媒傳染病防治研究中心目前在6區21里布設242個誘卵桶監測，截至28日調查顯示，仍以仁德區病媒蚊指數最高，其次為東區及善化區。

防治登革熱，台南市持續進行化學防治作業。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

鑒於環境中病媒蚊指數仍偏高，顯示仍有隱藏孳生源，台南市登革熱防治中心主任蘇世斌呼籲，落實孳清是登革熱防治重中之重，單靠政府努力，成效有限，呼籲市民雨後務必落實孳清，杜絕登革熱疫情傳播風險。

台南市登革熱防治中心公布今天新增病例，其中仁德區8例、東區5例、善化區1例，年齡介於12歲至83歲，2例是由診所或醫院通報確診，12例由防治中心擴大採檢發現，經過疫情調查結果，所有的案例其居住地或活動地均與仁德及東區高風險區有關。

國衛院蚊媒傳染病防治研究中心黃旌集博士近來協助進行高風險區域登革熱病媒蚊密度調查、化學防治藥效測試及確診病例流行病學相關數據分析等研究。

北區區公所研發「天溝棒」，成為有效防蚊利器。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

根據近期國衛院收集調查數據顯示，6月初大雨後，高風險區域病媒蚊指數有逐漸上升趨勢，發生第1例本土病例時，國衛院立即在確診病例住家周邊區域增加誘卵桶布設密度，目前在有確診病例發生的6區21里共布設242個誘卵桶監測，以利取得詳盡病媒蚊密度資訊，截至28日調查數據顯示，仁德區病媒蚊指數最高，其次為東區及善化區。

登防中心指出，觀察近3周累積數據，發現各區強力動員孳清有效，積水容器數及陽性容器比例皆呈下降趨勢，另，從調查數據中也發現，執行戶內外化學防治確實有其成效，化學防治完，周邊病媒蚊指數皆大幅下降。

不過，後2周因周邊及家戶內孳生源未完全清除，尚有隱藏孳生源存在，導致數據微幅回升，加上近期時有午後陣雨，影響戶外化學藥劑藥效維持時間。